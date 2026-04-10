ALIが、6月20日にビルボードライブ大阪公演を開催する。 （関連：ALI「本当のバンドになったなと確信できた」トップメンバーと熱狂をもたらした『CASANOVA POSSE』ツアー） 本公演は『JUNGLE LOVE 2026』と題し、日本とヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカなどをルーツにもつ多国籍音楽集団 ALIが至高のグルーヴを奏でる。チケットは、4月20日よりClub BBL会員／法人会員先行、同