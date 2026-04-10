サムスン電子ジャパンは、X（旧Twitter）で「新生活も秒でアップデート」キャンペーンを開始した。3月12日の「Samsung Galaxy S26シリーズ」発売を記念し、全3弾にわたって展開される。第1弾の「新生活ライフハック選手権」は4月19日まで。 Samsung JapanのX公式アカウント（＠SamsungJPN）による対象ポストを引用リポストすると参加できる。指定ハッシュタグ「#先回りするAIフォン」をつけ、「明日か