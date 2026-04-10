ソフトバンクは、米SpaceXの通信衛星とスマホが直接つながる新サービス「SoftBank Starlink Direct」を発表した。本日10日サービス開始となる。 すでに予告されていたものだが、今回、サービスの詳細が正式に発表された。 利用料とサービスエリア ソフトバンクユーザーは利用料が無料で、SMS・データ通信ともに追加料金はかからない。 ワイモバイルでは「シンプ