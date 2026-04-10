アストン・ヴィラに所属するイングランド代表MFモーガン・ロジャーズに対し、複数のクラブが関心を寄せているようだ。9日、イギリスメディア『テレグラフ』が伝えている。現在23歳のロジャーズは2019年夏にマンチェスター・シティの下部組織に加入し、複数回のレンタルを経て2024年冬にアストン・ヴィラへ完全移籍。トップ下や左右のウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算115試合出場27ゴール24アシストという成績を残し