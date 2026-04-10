トッテナム・ホットスパーは9日、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスの負傷について発表した。1月初旬に行われたプレミアリーグ第20節サンダーランド戦で大腿四頭筋を負傷し、3カ月以上に渡って戦線離脱を余儀なくされているクドゥス。クラブの発表によると、先週からチーム練習に復帰していたが、専門医による精密検査が必要となり、今後手術を受ける可能性もあるという。詳細については明かされていないが、イギリスメディア