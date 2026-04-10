イギリスメディア『スカイスポーツ』は9日、クリスタル・パレスが勝利したヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）のフィオレンティーナ戦のPOTM（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）に、鎌田大地を選出した。ECLノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグが9日に行われ、クリスタル・パレスはフィオレンティーナとホームで対戦。ジャン・フィリップ・マテタのゴールで先制したのに加え、2ゴールに絡んだ鎌田大地の活躍で3−0と先