俳優の山下智久さんは4月9日、自身のInstagramを更新。41歳とは思えない誕生日ショットを披露しました。【写真】山下智久の誕生日ショット「大事なお知らせをセブンでコピーするの好き！」山下さんは41歳の誕生日を迎えたことを報告し、15枚の写真を投稿。自身の自然体のソロショットを披露しています。1〜3枚目はビルの屋上で町を見下ろしたり、空を見上げたりするオフショットです。4〜10枚目は外を歩く様子で、11枚目ではコンビ