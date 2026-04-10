タレントの柳原可奈子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女が特別支援学校の小学部に入学したことを報告し、美しい着物姿を公開しました。【写真】柳原可奈子＆長女のツーショット「お着物姿もステキですね」柳原さんは「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と報告し、9枚の写真を投稿。黄色い着物姿の自身と長女が並んだ記念ショットや、見つめ合ってほほ笑む親子ショットなどです。また「私は、はぁーち