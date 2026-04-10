ホンダは小型の電気自動車（ＥＶ）「ＳｕｐｅｒーＯＮＥ（スーパーワン）」を５月下旬に発売すると発表した。４月１６日から先行予約を開始する。ホンダの現行車種では唯一の軽以外のＥＶで、ＥＶのラインアップを拡充する狙いがある。価格は未定。軽ＥＶ「Ｎ―ＯＮＥｅ：（エヌワンイー）」をベースに開発し、軽よりも横幅などを広げた。満充電時の航続距離は２７４キロ・メートル。モーターの出力を引き上げる機能「ブース