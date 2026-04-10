NATOのルッテ事務総長。米首都ワシントンのロナルド・レーガン大統領財団・研究所で9日に演説を行った/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米大統領が北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長との8日の会談で、ホルムズ海峡の安全確保に向け、NATO加盟国による緊急の具体的措置を講じるよう迫っていたことが分かった。事情に詳しい欧州の外交官2人がCNNに明らかにした。外交官の1人によれば、トランプ氏は数日以内の対応