警視庁東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が、道交法違反容疑で物まねタレントの長州小力さん（54）を調べていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。容疑が固まり次第、書類送検する方針。捜査関係者によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていた。9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、長州さんが運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ