友人から年金額を聞き、思わず自分の見込み額と比べてしまった経験はありませんか。公的年金の受給額は人によって大きく異なり、単純な比較では実態が見えにくいものです。では、実際の平均的な年金額はいくらなのでしょうか。 本記事では、公的データをもとに平均受給額を確認しながら、年金額に差が生まれる理由について解説します。 厚生年金の平均は月いくら？ 「14万円」と「22万円」の差が生まれる2つ