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【ポケモン短編まつり ～劇場版ポケットモンスター短編傑作選】 期間：5月2日～5月8日 場所：神保町シアター（千代田区神田神保町1-23） 料金：大人2,000円 子ども（小学生以下・3歳以上）1,500円 小学館は、神保町シアターにて「ポケモン短編まつり ～劇場版ポケットモンスター短編傑作選」を5月2日から5月8日