【モデルプレス＝2026/04/10】モデルの高垣麗子が、4月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】46歳ママモデル「最高の献立」旬を意識した娘が喜びそうなラインナップ弁当◆高垣麗子、娘のお弁当ショット高垣は「おはようございます お弁当生活はじまりました」とつづり、8歳の娘のお弁当を投稿。「3年生になりました 久々のお弁当作り 引き続き安心できる食材で、旬を