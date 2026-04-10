歌手のヒョナが所属事務所を離れることになった。芸能事務所AT AREAは4月10日、「当社はヒョナと今後の活動について深く話し合った結果、専属契約を終了することで合意しました」と公式コメントを発表した。【写真】ヒョナ、同性同士でキス続けて「専属契約期間中、AT AREAのアーティストとして常に最善を尽くし、唯一無二のステージとパフォーマンスを披露してくれたヒョナに深く感謝しています。新たな旅路に向かうヒョナの今後