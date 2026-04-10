埼玉県議会議員補欠選挙に当選し、即日議員辞職したことが話題になった西澤理氏が2026年4月9日にXを更新。事実関係について説明した。「心より深くお詫び申し上げます」西澤氏は3月8日に投開票が行われた埼玉県議会議員補欠選挙に国民民主党の公認で立候補。しかし、前日の7日に「特定の事実を申告していなかった」として国民民主党の埼玉県連公式Xアカウントが「除籍および公認取り消し」を報告した。その後、西澤氏は補欠選挙に