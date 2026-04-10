せとうち琥珀マドレーヌ 香川県さぬき市津田町の津田の松原サービスエリア（穴吹エンタープライズ運営）で10日、香川県産のハチミツと瀬戸内レモンを使った「せとうち琥珀マドレーヌ」が発売されました。 高松市の洋菓子店、フランス菓子工房ラ・ファミーユと共同開発しました。高松市の峰山ハチミツ養蜂場で採蜜したやさしい甘さのハチミツと、瀬戸内レモンのさわやかな酸味を組み合わせた