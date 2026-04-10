◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１０日、美浦トレセンフラワーＣ２着から初のＧ１に臨むロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）は、角馬場からＢダートコースに入り、その後はゲートを確認した。竹内調教師は「追い切り後は反動もなく落ち着いているし、順調に来られています」と納得の表情だった。デビューから４戦連続で逃げの手に出ているが、今回はそ