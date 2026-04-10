◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１０日、美浦トレセン大舞台での逆転を狙うショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は、整地明けの坂路を軽やかに登坂。その後はゲートの駐立を確認して翌日の輸送に備えた。伊藤助手は「もともとゲートに課題がある馬ではないので、あくまでルーティンです。馬に競馬だと教えるためでスイッチが入るというか（レース