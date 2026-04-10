俳優の川栄李奈さんと俳優の廣瀬智紀さんが4月10日までに離婚した。双方が同日、それぞれのインスタグラムで離婚の成立を公表した。川栄さんは、「私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」とコメントを発表。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」と綴った。廣瀬さんも川栄さんに感謝を述べながら、「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子