“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が10日、自身のインスタグラムを更新。“流行りのショット”に挑戦している。【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、流行りのショットに挑戦三田は「朝から雨やだな」としつつ「流行りのつまんで撮るやつだって」との文言とともに、見上げるような写真を公開。ファンからは「足元が見えない！」「かわいすぎる！」「めっちゃかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。■三