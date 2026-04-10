ピン芸人の長州小力（54）が、東京都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反容疑で捜査していることが10日、分かった。容疑が固まり次第、書類送検する方針という。同日、共同通信が報じた。【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力小力は、1972年2月5日生まれ。プロレスラー・長州力のものまねで人気を博し、2005年の『R-1ぐらんぷり』（現・R-1グランプリ）では決勝にも進出