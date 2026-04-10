きょう10日（金）から週末にかけて、広い範囲で雨や風が強まって春の嵐となるおそれがあります。あす11日（土）になると、西日本や東日本は天気が回復しますが、大陸からは黄砂が飛来する可能性があります。また、季節前倒しの暑さにも注意が必要です。【CGを見る】今後の降水の予想お帰りの時間帯関東はザーザー降りきょう10日（金）午後は、近畿から関東にかけて雨や風が強まるでしょう。特に午後6時ごろとお帰りの時間帯、東