俳優の廣瀬智紀さん（39）が10日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の川栄李奈さん（31）との離婚を発表しました。廣瀬さんは、インスタグラムのストーリーズで「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告。「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません