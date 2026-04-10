女優川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で俳優の廣瀬智紀（39）と離婚したことを発表した。川栄は「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」とつづった。川栄は24年5月出演のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時30分）で夫婦生活を語っていた。仕事のオファーを