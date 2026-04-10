東洋ケースは、ぷっくりとした立体感と透明感がかわいいクリアステッカー「サンリオキャラクターズのみずあめステッカー」を発売した。全部で5種類。【画像】「サンリオキャラクターズみずあめステッカー」特徴とラインナップ“ぷっくりキラキラ”のデザインで、まるでみずあめのような立体感と透明感が特徴。貼ってもきれいに剥がして貼り直しできる素材で、スマホケースやガラスなどにも使用できる。ハローキティ、マイメ