◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4月10日、東京ドーム）巨人のマタ投手が東京ドームに合流しています。マタ投手はオープン戦などで好成績を残しましたが、外国人の1軍登録人数の関係で2軍に送られることになりました。2軍でも1度、ライデル・マルティネス投手が1イニング投げた後に登板し、勝利投手となっています。ハワード投手がアキレスけん炎で抹消されたときに、杉内俊哉投手チーフコーチはマタ投手がその穴を埋めるこ