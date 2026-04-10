皇室の警備などを担う皇宮警察の警察学校の入校式がきょう（10日）午前、皇居内にある道場「済寧館」で行われました。今年度は男性37人、女性13人のあわせて50人が入校。冒頭、新人護衛官を代表して関口堅太皇宮巡査（22）が「不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います」と力強く宣誓しました。直江利克本部長は「国民の皇室に対する関心の高まりから、皇室をお護りする我々の活動や、皇宮警察のあり方にも