イスラエルによるレバノンへの大規模攻撃を受け、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は「多くの患者の命が危険にさらされている」として、市民の安全の確保を呼びかけた。イスラエル軍は攻撃を前に、レバノンの首都・ベイルートのジュナ地区に避難命令を出している。これを受け、テドロス事務局長は9日、「この地域には2つの大きな病院があり、約450人が入院している。うち40人は集中治療室にいる。これらの患者を受け入れる施設