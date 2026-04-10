俳優の川栄李奈さん（31）が10日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の廣瀬智紀さん（39）との離婚を発表しました。川栄さんは、インスタグラムのストーリーズで「関係者の皆様応援してくださる皆様」とし、「私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります温かく見守っていただけますと幸いです何卒