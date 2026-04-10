1823年（文政6）に長崎・出島のオランダ商館医として派遣されたドイツ出身のフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが26年に江戸に参府して200年の記念事業の制作発表会が10日、都内で行われた。席上で、シーボルト江戸参府200年記念舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜」を、7月3〜5日まで東京・三越劇場で上演すると発表した。今回も、総合監修は映画監督、演出の木村ひさし氏（59）が務め、出演の鳳恵弥（45）が演出