往年の“ブルドッグ”を現代に蘇らせたデザイン2026年4月10日、ホンダアクセスは同年5月下旬に発売を予定しているホンダ「Super-ONE（スーパーワン）」に向けた純正アクセサリーコーディネート「BULLDOG STYLE（ブルドッグスタイル）」を発表しました。往年の名車へのオマージュと現代の電動化技術を融合させたこのスタイルは、単なるドレスアップの枠を超え、クルマのキャラクターそのものを際立たせる提案として注目が集まり