プリウスの頂点「Z」PHEVモデルの魅力トヨタのラインナップを代表する一台である「プリウス」。そのシリーズにおいて、最も高い動力性能と豪華な装備を誇る最上位のプラグインハイブリッド（PHEV）モデル「Z」とは、どのようなクルマなのでしょうか。プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして誕生しました。以来、圧倒的な低燃費性能を備えた新世代のエコカーとして、ハイブリッド車（HEV）の普及を牽引。カーボ