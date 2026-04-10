沢村一樹、インスタに映った愛車の正体とはモデルとしてキャリアをスタートした沢村一樹さんは、現在はドラマや映画にも数多く出演し、俳優として幅広く活躍しています。自身のインスタグラムでは、ドラマ撮影の合間の姿やプライベートショットをたびたび公開しており、そのなかには愛車とともに撮影された一枚もありました。【画像】超カッコイイ！ 「沢村一樹」×「高級ミニバン」の姿を画像で見る！沢村さんは、どのよう