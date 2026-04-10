海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』が、4月14日にアーリーアクセスを開始することが発表された。 関連：【画像あり】大迫力の海戦ゲームのスクリーンショット 本作は、海賊の黄金時代を舞台にしたオープンワールドサバイバルクラフトだ。インディーゲームの祭典「The Triple-i Initiative」にて、ポケットペア