私はミユキ（49歳）。旦那のカズオと結婚してから、義実家では大勢の親族が集まる機会がよくありました。私はよくデリカシーのない言葉をかけられ、嫌な思いをしてきました。そんなとき、かばってくれたのは義父の姉であるスズさんでした。親族の集まりで会うたび、私はスズさんから細やかな気遣いを受け取っていたのです。小児病棟の看護師として信念を持って働くスズさんは私の憧れでした。しかし独身を貫くスズさんは親戚たちか