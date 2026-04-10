きのう午後、山形県東根市の住宅の敷地内で、下草などが焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きのう午後３時ごろ、東根市六田にある男性（７５）の住宅の敷地内で野火火災がありました。 ７０代の男性が刈り取った笹竹などを焼却していたところ、付近の下草に燃え広がったということです。 近くの食品製造会社で作業をしていた男性が、黒煙が上がっているのを発見し、この会社の役員が１１