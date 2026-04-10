福岡県警行橋署は10日、みやこ町で同日午前10時ごろから、固定電話や携帯電話に日本郵政をかたった不審な電話が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。音声ダイヤルから「個人は1を法人は2を」と指示され、指示に従うと、日本郵政の社員をかたった人物が「氏名、生年月日」などを尋ねてくる内容だった。同署は「犯人は、警察官、自治体職員、金融機関職員、検察官などになりすまして、大切な財産を狙ってきます。