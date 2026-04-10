＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」が開幕した。2021年の覇者で2度目の優勝を狙う松山英樹は、初日2バーディ・2ボギーの「72」で回り、首位と5打差の17位タイで滑り出した。過去2度の出場経験があり、今年から中継するTBSで解説を務める藤田寛之は松山のプレーをどう見たのか。【マスターズ事件簿】ノーマンの悲劇、スピースの池ポチャ…写真で