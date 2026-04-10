＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞1963年に始まった「マスターズ」伝統の“名誉スターター”が今年も行われた。1963年にジョック・ハッチンソンとフレッド・マクラウドがオープニングショットを放って以来、オーガスタ・ナショナルGCにおける恒例行事だ。【写真】本当に90歳？プレーヤーのスイングが美しい午前7時25分、米ツアー通算24勝を誇るゲーリー・プレーヤー（南