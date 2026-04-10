ABEMAは10日、公開中の「2026年新作春アニメPV」について再生数が多い5作品を発表した。2026年春に放送・配信を開始する新作アニメのPVが続々と公開されている中で、ABEMAにおけるPV再生数が最も多かったのは、『転生したらスライムだった件』第4期となった。【画像】ブチギレ顔で戦闘！公開された『転スラ』4期の場面カット『転スラ』第4期では、これまでのシリーズで描かれてきたリムルを中心とした国づくりや仲間たちとの絆