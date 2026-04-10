作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。2021年に他界した作詞家で日本作詩家協会名誉会長・喜多條忠さん（享年74）との思い出を語った。同番組では、元「かぐや姫」で歌手の南こうせつと共演した。南は「神田川」の作詞を手掛けた喜多條さんとの出会いを振り返り、作詞することになった経緯を明かした。また喜多條さんについて「背が高くて1メーター80以上あって