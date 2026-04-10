メジャーリーグ「ロサンゼルス・エンゼルス」の菊池雄星投手（34）の妻で、元フリーアナウンサーの菊池瑠美さん（39）が“顔出し”した6歳長男の姿を公開した。【映像】「イケメン」菊池瑠美さんの顔出しした6歳長男2016年に菊池投手と結婚し、6歳の長男・レオくんを育てている瑠美さん。これまでもInstagramでは、家族との日常を発信していて、海辺で撮影した仲睦まじい夫婦ショットや、「シーズン中はあまり会えない夫と息子