【FROZEN FEVER】 4月17日 発売 ぬいぐるみセット＜スノーギース＞ 4,200円 / ぬいぐるみ＜オラフ＞ 5,300円 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、短編アニメーション「アナと雪の女王／エルサのサプライズ」をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」を、ディズニーストア店舗で4月17日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッ