MHD モエ ヘネシー ディアジオは、スコットランド・スカイ島のシングルモルト「タリスカー」より、47年熟成の限定ボトル『タリスカー 47年 マグマ』を数量限定で発売した。タリスカー 47年 マグマ同商品は、スカイ島誕生の歴史に着想を得て、アメリカンオーク樽で長期熟成させた原酒を、島産の火山岩の放射熱でトーストした新樽でフィニッシュした。長期熟成による奥行きのある甘みと、ブランド特有の潮風を思わせるミネラル感、黒