jaybeが運営する暗号資産(仮想通貨)ニュースメディア「JinaCoin」は4月2日、「投資資産の運用損益に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は3月23日〜25日、20代以上の日本在住者800名を対象に、インターネットで実施した。過去に最も利益が出た投資資産 ※「利益が出たことはない」32名(5.5％)、「その他」16名(2.7％)は除外投資経験のある587名に、過去に最も利益が出た投資資産を尋ねたところ、1位は「投資信託」(41.