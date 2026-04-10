【その他の画像・動画等を元記事で観る】Hana Hopeがニューシングル「blue hour」を6月17日にリリースすることが決定した。「blue hour」は、本日からオンエアがスタートするTVアニメ『淡島百景』のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲。現在デジタルシングルとして配信がスタートしている。TVアニメ『淡島百景』は志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も