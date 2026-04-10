【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が4月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスープを公開した。【写真】「今日好き」出身17歳美女「器が可愛い」具材たっぷり手作りスープ◆土屋惺来、手作りスープ公開土屋は「スープつくった」というコメントを添えて、手作りスープを投稿。白菜や