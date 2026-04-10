160.84エンベロープ1%上限（10日間） 160.41ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.2510日移動平均 159.2321日移動平均 159.16現値 158.96一目均衡表・転換線 158.87一目均衡表・基準線 158.05ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.66エンベロープ1%下限（10日間） 156.83100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.75一目均衡表・雲（下限） 153.2