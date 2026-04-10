女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）のお姫様姿にファンはゾッコンだ。１０日までにインスタグラムを更新し、「お姫様の作り方とってもキュートなＭＶです君もお姫様ですっ」とつづり、衣装姿を公開。頭にティアラを載せ、薄いピンク色のふわっとしたドレスに三つ編みの髪を合わせた姿を披露した。この投稿には「しょうこちゃんがなんばーわんお姫様だよ、、、今日も可愛いよ〜」「ＭＶ